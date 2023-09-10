الرئيس البولندي: مستعدون لتقديم أي مساعدة ضرورية للمغرب

قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية للمغرب بعد تعرض الدولة لزلزال مدمر.

وكتب دودا في حسابه الرسمي على منصة (إكس) "تويتر سابقا" - أنه "في مواجهة الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، أود أن أؤكد أن بولندا مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية".

وأضاف: "أفكارنا وصلواتنا مع عائلات الضحايا والشعب المغربي"، بحسب صحيفة "فيرست نيوز" البولندية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أيضا أن بولندا مستعدة لتقديم أي مساعدة للمغرب.

وكتب على موقع إكس: "حجم المأساة هائل في المغرب.. بولندا مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة، بما في ذلك فريق الإنقاذ لدينا".