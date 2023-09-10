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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المغرب.. إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال بجميع المساجد

زلزال المغرب
زلزال المغرب

 

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب بتوجيهات من الملك محمد السادس، إقامة صلاة الغائب ترحما على أرواح ضحايا الزلزال، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بجميع مساجد المملكة.

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وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب فجر السبت موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.

وأعلن الديوان الملكي المغربي مساء السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.

 

بدورها، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد هو أقوى زلزال يضرب المملكة منذ قرن.

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