لحظة انتشال عالق تحت أنقاض زلزال المغرب بعد 24 ساعة (فيديو)

تمكن رجال الإنقاذ في المغرب من انتشال أحد العالقين تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليل السبت وتسبب في مقتل أكثر من 2012 شخصًا.

ووثق مقطع فيديو، نشرته قناة "العربية" اليوم الأحد، فرحة رجال إنقاذ بانتشال أحد العالقين تحت أنقاض مبنى في بلدة مولاي إبراهيم التي تضررت بشدة في زلزال المغرب، بعد ساعات من العمل المتواصل.

صلاة الغائب على أرواح ضحايا زلزال المغرب

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب بتوجيهات من الملك محمد السادس، إقامة صلاة الغائب ترحما على أرواح ضحايا الزلزال، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بجميع مساجد المملكة.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب فجر السبت موقعا مئات القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية، وسط مخاوف من هزات ارتدادية.

وأعلن الديوان الملكي المغربي مساء السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد هو أقوى زلزال يضرب المملكة منذ قرن.