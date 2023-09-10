أسعار العملات العربية صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية

أسعار العملات العربية.. شهدت أسعار العملات العربية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأحد والذي يُعد أول يوم عمل في البنوك المصرية استقرارًا، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، بموجب ما اعلنه البنك المركزي المصري اليوم، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية اليوم الأحد في البنوك

عملات عربية

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.91 جنيه للشراء، و100.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.50 جنيه للشراء، و43.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.