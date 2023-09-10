جنوب الوادي تُشارك بـ 7 مسابقات بأسبوع شباب الجامعات

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، افتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تستضيفه جامعة حلوان خلال الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر الجاري تحت شعار (جمهورية جديدة – حلم وطن).

بحضور الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورؤساء الجامعات ووفود الجامعات.

والتقى الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بوفد الجامعة المشارك بفعاليات الأسبوع بحضور الدكتور عبدالحق سيد القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية ورئيس الوفد ومحمد وليد مدير عام رعاية الطلاب ومحمد موسى مدير ادارة النشاط الرياضي ومشرفين من الادارة.

وحث رئيس الجامعة الطلاب المشاركين على بذل الجهد وتحقيق مراكز متقدمة في فعاليات ومسابقات الأسبوع، مطالباً أفراد البعثة بالمنافسة الشريفة بمسابقات الاسبوع مع الالتزام التام بالروح الرياضية والاخلاق الحميدة والتقاليد الجامعية، متمنياً لهم التوفيق بفعاليات الأسبوع.

تكريم رئيس جامعة جنوب الوادي:

وكرم وفد الجامعة الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة تقديراً لدوره الفعال في دعم كافة الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على اكتشاف وتنمية مواهبهم في كافة المجالات.

وتتضمن فعاليات الأسبوع أنشطة رياضية وفنية و اجتماعية وثقافية وعلمية وجوالة بمشاركة (45) من الجامعات والمعاهد المصرية.

وأكد الدكتور عبدالحق سيد القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية ورئيس وفد الجامعة على اهتمام جامعة جنوب الوادي بقيادة الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة والحرص على المشاركة الإيجابية في كافة التجمعات الطلابية.

جدير بالذكر أن جامعة جنوب الوادي تشارك في النشاط الرياضي في مسابقات تنس الطاولة طلبة وطالبات، وفى النشاط الثقافي في مسابقات المراسل التليفزيوني، دوري المعلومات، الخط العربي، والإنشاد الديني وفى النشاط العلمي في مجال البرمجة وفى النشاط الاجتماعي بمسابقة الشطرنج طلبه وطالبات.