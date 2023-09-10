أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد في البنوك المصرية

أسعار العملات الاجنبية.. شهدت أسعار العملات الاوروبية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأحد والذي يُعد أول يوم عمل في البنوك المصرية استقرارًا، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات الاوروبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، بموجب البنك المركزي المصري، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية والاوروبية اليوم الأحد

العملات الاوروبية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.00 جنيه للشراء، و33.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.40 جنيه للشراء، 38.57 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.53 جنيه للشراء، و34.69 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.91 جنيه للشراء، و21.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.67 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.20 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.