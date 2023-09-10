الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش على المسرح الصغير

سيد درويش
سيد درويش

 تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ندوة ثقافية تستضيف كل من حفيد فنان الشعب محمد درويش والدكتورة رانيا يحيى، وذلك احتفالا بمئوية الموسيقار سيد درويش.

بمشاركة جمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش وتديرها الشاعرة عزة عيسى تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 13 سبتمبر على المسرح الصغير ويتخللها فقرة فنية لفرقة تراث سيد درويش .

يدور الحوار حول سيرة خالد الذكر سيد درويش وتأثيره على الموسيقى والغناء العربى،  كما يستعرض عدد من أعماله التى كانت سببا هاما ورئيسيا فى تغيير شكل الطرب .

المعروف ان خالد الذكر سيد درويش توفي في 10 سبتمبر 1923 ويعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي.

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