بيعمل مشاكل.. أب ينهي حياة ابنه بخرطوم مياه

شهدت منطقة حلوان واقعة مأساوية أقدم أب على تعذيب ابنه حتى الموت بسبب تشاجره مع الجيران بدائرة قسم شرطة حلوان وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مستشفى حلوان العام بوصول طفل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وعلى جسده آثار تعذيب.

وعلى الفور انتقلت الشرطة وعثر على جثة طفل عمره 10 سنوات ، وعلى جسده آثار ضربات بخرطوم ، وبالقاء القبض على والده اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكاوى الجيران من تشاجر ابنه معهم ومع المارين بالشارع ، وأضاف الأب المتهم أنه أمسك بالطفل وحاول تأديبه وقام بالتعدى عليه بخرطوم مياه حتى توفى ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

قانوني يوضح عقوبة قتل الآباء للأبناء

كما قال "محمد فكري المحامي" الجنائي إن رأي الشرع لا يلزم القاضي، وهو مجرد رأي استشاري ليس شرط الأخذ به.

وأضاف "الشريعة الاسلامية لا تعرف الا من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا" واوضح ان قتل الأباء للأبناء جريمة تستوجب أقصى العقوبة إذا اشترط التعمد،كما يستحب أن تكون بحكم رادع حتى لا تتكرر في المجتمع، فهي قضية تهدد السلم الاجتماعي.

كما قال المحامي محمد فكري أن القاضي ينظر إلى التحقيقات وصحتها وظروف الحالة ويتخذ أشد العقوبة في ذلك.

وعن الأسباب وراء ارتكاب الجرائم

قال محمود الغزالي، استاذ بالطب النفسي ، إن قتل أب لأولاده لا يكون إلا بسبب مرض عقلي أو وقوعه تحت تأثير المخدرات، مشيرًا إلى أنه «قد يكون للمخدرات تأثير على السلوكيات وعليه قد يرتكب الشخص حوادث غير منطقية».