الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بريطانيا تعلن دعم صندوق المناخ الأخضر بملياري دولار في ختام قمة العشرين

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

 

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مساهمة المملكة المتحدة بملياري دولار لصندوق المناخ الأخضر، وهو أكبر التزام تمويلي منفرد قدمته المملكة المتحدة لمساعدة العالم على معالجة تغير المناخ.

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سوناك يُعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بالخطأ

ومع اختتام اجتماع قادة مجموعة العشرين في الهند اليوم الأحد أعلن سوناك عن أكبر مساهمة مالية منفردة للمملكة المتحدة لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم على التكيف مع آثار تغير المناخ والحد منها، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وستساهم المملكة المتحدة بمبلغ 1.62 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) في صندوق المناخ الأخضر (GCF)، الذي أنشأته 194 دولة في أعقاب اتفاق كوبنهاجن في مؤتمر الأطراف الخامس عشر COP15.

ويعد صندوق المناخ الأخضر أكبر صندوق عالمي مخصص لدعم الدول النامية للحد من الانبعاثات العالمية ومساعدة المجتمعات على التكيف مع آثار تغير المناخ.

ويمثل تعهد اليوم زيادة بنسبة 12.7% عن مساهمة المملكة المتحدة السابقة في الصندوق للفترة من 2020 وحتى 2023، والتي كانت في حد ذاتها مضاعفة لتمويلها الأولي لإنشاء الصندوق في عام 2014.

وفي قمة مجموعة العشرين، دعا سوناك القادة إلى العمل معا قبل قمة COP28 في ديسمبر المقبل لخفض انبعاثات الكربون في بلدانهم ودعم الاقتصادات الضعيفة للتعامل مع عواقب تغير المناخ.

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