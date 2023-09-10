الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

حسن الخباز رئيسًا للجنة الشئون الاقتصادية بتجارية الإسماعيلية

أكرم الشافعي رئيس
أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

أصدر أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، قرار رقم ٧ بتشكيل اللجنة الاقتصادية.

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وحسب القرار، تم تشكيل اللجنة الاقتصادية بتجارية الإسماعيلية برئاسة حسن حسني حسن الخباز، إسلام محمد عبد الجليل إبراهيم « نائب»، أحمد بخيت محمد السيد سكرتير، وعضوية كلا من مرفت يونس سليم، أحمد أحمد محمد فرج، أحمد صبحي أحمد، هبة الله عبد الرؤوف، فادي اميل حليم.

وبحسب القرار، تكون مهمة اللجنة العمل علي دراسة المواضيع الاقتصادية ومشروعات القوانين، والقرارات التي تهم الغرفة ومنتسبيها واتحادها العام، والمساهمة في الاستشارات الاقتصادية للتجار والمساعدة في حل مشاكلهم.

يشار إلي أن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة في هذا المجال، لإنجاح الغرض من إنشائها وما يسند إليها من أعمال.

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