هدوء مع بدء انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

فتحت في الثامنة من صباح اليوم السبت صناديق الاقتراع أبوابها في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيليه للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، وسط أجواء هادئة طبقا للقرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنه ٢٠٢٣.

وشهد محيط اللجان تواجد مكثف لانصار المرشحين وسط توقعات بزيادة أعداد الناخبين في ساعات الظهيرة وحتى الخامسة عصرا.

وتشهد الانتخابات تنافس 16 مرشحا من تجار الإسماعيلية على 7 مقاعد بينهم 4 مرشحين من مجلس الإدارة السابق في الانتخابات التي تقام اليوم داخل لجنتين بمقر نادي الشجرة.

ويخوض 12 من المنافسين الانتخابات على قائمتي الشهبندر والمستقبل فيما يخوض 4 آخرين الانتخابات مستقلين.

وعلمت الوفد الإلكترونية أن المرشحين وهم إبراهيم خميرة والذي يتصدر قائمة الشهبندر ومعه محمد أبو القاسم ومحمود موندين ومحمود مرزوق ومحمد العقاد. فيما يتصدر قائمة المستقبل جلال أبو الطاهر ووائل اديداس وصابر حمام وأحمد سامي سليم وسعيد شعيب وعلي العدوي وحاتم العدوي.ويخوض الانتخابات مستقل المرشحين حسام حسين وسليمان الحوت وعبدالرؤوف العدوي وعماد البطل.

وتظهر الترشيحات خوض 4 من أعضاء المجلس الحالي الانتخابات وهم أبو الطاهر وخميرة واديدادس وشعيب. فيما تظهر الترشيحات الدفع بثلاثة مرشحين من عائلة واحدة في الانتخابات وهم حاتم العدوي وعلي العدوي وعبدالرؤوف العدوي والثلاثة مرشحين يعتمدون على سيطرة وشعبية وانتشار عائلاتهم في مجال التجارة بالإسماعيلية.

ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية انتشار اللافتتات في شوارع الإسماعيلية وفي محيط المقر الانتخابي والمقرر بنادي الشجرة وفي الأماكن التجارية لدعم المرشحين.

ويدلي الناخب بصوته داخل بطاقة الاقتراع لاختيار 7 مرشحين في بطاقته دون التقيد بالقوائم المعلن عنها. وأشارت المصادر أنه عقب إعلان نتيجة الانتخابات وإعلان أسماء ال7 أعضاء الفائزين يقوم وزير التجارة بتعيين 7 أعضاء آخريين لاستكمال عضوية مجلس الغرفة بنحو 14 عضوا يتم من خلالهم انتخاب رئيس مجلس الإدارة والنواب وهيئة المجلس.

ويقول المهندس أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، ٣٥٩٥ أفراد و٣٥٩ شركات، ولجنة فرعية بإجمالي ٤٠٢٠ أفراد، ٣٧١ شركات بإجمالي عدد أصوات ٧٦١٥ أفراد، و٧٣٠ شركات، بإجمالي ٨٣٤٥ صوتا.