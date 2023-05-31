الغرفة التجارية تنظم ورش عمل للأطفال بالإسماعيلية

لتعليم المشغولات اليدوية

شهدت فاعليات ورش تعليم الحرف اليدوية للأطفال والتي تنظمها الغرفة التجارية بالإسماعيلية، على هامش نشاط معرض أهلا رمضان، إقبالًا ملحوظًا من الفتيات والاولاد على المشاركة .

وأكد المهندس احمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أنه منذ الإعلان عن إقامة أكبر دورة تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية، خلال الإجازة الصيفية لرواد ورائدات الأعمال من الجنسين تلاحظ وجود اقبال من المشاركين بإختلاف أعمارهم السنية،وذلك بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة برئاسة جيهان فؤاد.

وقال عثمان، أنه تقرر إقامة الدورة التدريبية المجانية التي تضم 10حرف يدوية، خلال هذه الفترة، من منطلق الإستغلال الأمثل للإجازة الصيفية والتشجيع علي الإبتكار والتعلم وفتح أبواب رزق للمتدربين، مشيرا إلي عقد محاضرات نظرية وعلمية في أماكن ثابتة من خلال جداول معلنة علي الصفحات الرسمية للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والمجلس الإقتصادي لسيدات الاعمال.

وقالت ايمي موسي نائب ثان مجلس سيدات الاعمال، أن أولي الورش انطلقت، السبت الماضي، حسب جدول تم الإعلان عنه من خلال الصفحات الرسمية.

وبحسب الجدول، انطلقت السبت، ورش تعليم الخرز للكبار والصغار علي مدار ساعة كاملة من السادسة الي السابعة، وأخري " جلود" للكبار من السابعة ونصف الي التاسعة مساءا.

وشهد، الأحد، ورشة لتعليم فنون الاكسسوار والكروشيه من سن ١٠ سنوات، في تمام السادسة الي السابعة مساء.

كما تم تنظيم اول امس الاتنين، ورشة تريكو وشغل نول تريكو بداية من سن ١٢ سنة، في تمام السادسة الي السابعة مساءا)،

وشهد أمس الثلاثاء، تنظيم ورش من قبل الغرفة التجارية بالاسماعيليه لصناعة "مديليات خرز من 10 سنوات، من ٦ الي ٧ مساء)، بالإضافة إلي ورش تعليم خرز وباتشروك من ٧ الي ١٥ سنه، في تمام السابعة ونصف الي التاسعة مساء.

وتختتم ورش الأسبوع الجاري، غدا الخميس، بتنظيم ورشة ديكوباج بالإضافة إلي تعليم الكبار في الفترة المسائية فنون تشكيل وزخرفة السيراميك الفرعوني والجالوري .