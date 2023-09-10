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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

يونيسيف: جهود البحث والإغاثة فى أعقاب زلزال المغرب دخلت مرحلة صعبة

يونيسيف
يونيسيف

 

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جو إنجليش إن جهود البحث والإغاثة في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب المغرب مؤخرا دخلت مرحلة صعبة، لكنه لا يزال هناك أمل في العثور على المزيد من الناجين.

 

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وأضاف إنجليش - في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة (سي إن إن) الأمريكية أذاعتها اليوم الأحد - أنه دائما ما تكون أي استجابة إنسانية معقدة وصعبة ومليئة بالتحديات، مشيرا إلى أن أول 72 ساعة من عمليات البحث والإنقاذ تكون حرجة للغاية.

وأشار إلى أن العديد من الأسر التي فرت من منازلها في أعقاب الزلزال أمضت ليلة ثانية في شوارع مراكش أكبر مدينة قريبة من مركز الهزة الأرضية التي شهدتها البلاد أمس الأول (الجمعة).

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