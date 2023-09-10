موعد ضرب عاصفة دانيال لمصر

عاصفة تحمل اسم "دانيال" أطاحت بعدة دول، فضربت اليونان لمدة 3 أيام بأمطار غزيرة، شكلت سيول وفياضانات بالإضافة إلى الرياح العاتية المصاحبة للعاصفةـ أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وأضرار بمليارات الدولارات.

وأطل إعصار "دانيال" برأسه على السواحل الليبية، اليوم الأحد ويكون تأثيرها قوي، حسب التوقعات على مناطق الجبل الأخضر وبنغازي حتى اجدابيا.

العاصفة دانيال في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية (أقصي غرب الساحل الشمالي) غدا الاثنين 11 من سبتمبر، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.

العاصفة دانيال

والجدير بالذكر أن بقايا العاصفة دانيال تصل الي غرب البلاد يوم الاثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها.

درجة الحرارة اليوم الأحد

وبالنسبة لدرجة الحرارة اليوم الأحد، فذكرت هيئة الأرصاد أن الطقس يكون شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار على السواحل الشمالية.

العاصفة دانيال

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة تكون معتدلة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجة حرارة المحافظات

القاهرة 37 والصغرى 26

كفر الشيخ 36 والصغرى 26

بورسعيد 33 والصغرى 25

رأس سدر 38 والصغرى 26

الإسكندرية 34 والصغرى 24

مطروح 33 والصغرى 24

شلاتين 41 والصغرى 30

المنيا 39 والصغرى 24

أسيوط 39 والصغرى 25

سوهاج 40 والصغرى 24

أسوان 44 والصغرى 29