مشاري العفاسي يثير عاصفة من الجدل بسيارة فارهة وحراسة شخصية

أثار المنشد الإسلامي الكويتي مشاري العفاسي عاصفة من الجدل والانتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما ظهر في كندا مستقلًا سيارة فارهة ومحاطًا بحراس شخصيين ومرتديًا ملابس عصرية غربية.

واتهم الرواد العفاسي الذي اشتهر بسبب أناشيده الدينية وتلاوته العذبة للقرآن الكريم في العالمين العربي والإسلامي بخلع ثياب الورع والتقشف والزهد التي يأمر بها الإسلام الحنيف الذي يتغنى به وارتداء ملابس الأثرياء والمترفين.

الهجوم الضاري الذي تعرض له العفاسي لم يمر مرور الكرام على المنشد الإسلامي ذائع الصيت؛ إذ كتب في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: " للتوضيح.. ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه !فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكرامًا لضيوفها كما يظهر في صورها في إنستغرام.. فليست سيارتي ولا إيجارًا".

وقال العفاسي في تغريدة منفصلة: "توقفت عن السياسة ولم تتوقف الأحقاد! حتى انقاد كثير من الرعاع خلف الحاقدين، ففي كل عام لهم هجمة وافتراءات ومبالغات، ماني عجزان عنهم لكني أفضّل تجاهل الحاقدين وتنبيه العقلاء والمحبين".

وفي تغريدة أخرى نشر العفاسي صورة لطائرتين قائلًا بتعليق: "عن إذنك.. بركب طيارة.. وللتوضيح: ليست لي".