الرئيس: "احتواء تهديدات أزمة الغذاء يتطلب تعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي"

ثمَّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين، مشددًّا على أن عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لإتاحة الفرص، ولوضع أولويات القارة على الأجندة الدولية.

شددَّ السيسي خلال كلمته أمام قادة العالم، بقمة العشرين، اليوم السبت، على أن احتواء تهديدات أزمة الغذاء المتنامية، بشكل خاص على القارة الإفريقية، يستدعى وضع رؤية مشتركة لتعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي.

أضاف أنه : “نتطلع أن تخرج قمة العشرين، برسالة قوية ترتقي لمستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا كقادة لتحقيق آمال شعوبنا”.

واصل السيسي أن تحقيق أهدافنا المشتركة، وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا اليوم، يتطلب منظورًا شاملًا لصياغة ترتيبات مستقبلية محورها النظام متعدد الأطراف.

انطلاق أعمال القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين:

انطلقت، السبت، أعمال القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، في العاصمة الهندية نيودلهي، للتباحث بشأن أبرز القضايا الدولية وتسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة، ودفع العمل المناخي وتحقيق توازن نمو الاقتصاد العالمي.

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الهندية نيودلهي في القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة، التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين.

وفي سياق آخر، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.

صرَّح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تأكيد قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودولة الأعضاء، في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، وحرص كل طرف على تعزيز هذه العلاقات وأطر التعاون على مختلف الأصعدة.

كما تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي المشترك، سياسيًّا واقتصاديًّا وتنمويًّا، لاسيما في إطار وثيقة الأولويات الخاصة بالشراكة المصرية الأوروبية للسنوات المقبلة حتى عام 2027، مع تأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الكثير من القضايا الإقليمية المهمة في المحافل الدولية؛ خصوصًا مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في إفريقيا.

ثمن رئيس المجلس الأوروبي جهود مصر في العمل على تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة، واستضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين، وكذا دورها المحوري في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.