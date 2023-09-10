تنتهي غدًا .. خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثان

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الدور الثاني للثانوية العامة.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة"دور ثان" عبر محرك البحث"جوجل" عن خطوات تسجيل الرغبات قبل غلق موقع التنسيق الألكتروني غدًا الاثنين.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق مرة أخرى أمام طلاب الثانوية العامة بالدور الثانى، حيث أكد مكتب التنسيق أنه يحق لطلاب الثانوية العامة بالدور الثانى التقدم لتنسيق الجامعات 2023/ 2024، بعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثانى، مؤكدا أن لهم أماكن بالكليات والجامعات.

المرحلة الثالثة للتنسيق

وتستهدف المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 الطلاب الحاصلين على 205 درجة بنسبة 50% في الشعب العلمية، بإجمالي عدد الطلاب 83863 طالبا، وطلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على 205 درجة بنسبة 50% بإجمالي عدد الطلاب: 50983 طالبا، ليكون إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 134846 طالبًا.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني:

خطوات تسجيل الرغبات

يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على الموقع الالكتروني من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/

كتابة رقم الجلوس

كتابة الرقم السري

كتابة الرقم التأكيدي

تظهر بيانات الطالب

الضغط على الخطوة التالية للتأكد من البيانات

تظهر شاشة اختيار وتعديل رغبات المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 التي تحتوي على 75 رغبة.

اختيار رغبات المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 وملء كافة الخانات المتاحة.

الضغط على حفظ وسيظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها