آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آخر موعد لتقديم طلبات التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

تغلق وزارة التربية والتعليم باب تقديم طلبات التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني يوم الإثنين المقبل.

فتحت وزارة التربية والتعليم باب تلقي طلبات التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثانى الثلاثاء وتستمر لمدة أسبوع.

تحدد وزارة التربية والتعليم موعد إطلاع الطالب المتظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني على ورقة الإجابة الخاصة به.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني:

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط لتقديم طلبات التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

لتقديم طلب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني على الموقع الرسمي المخصص لذلك (اضغط هنا).

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023:

يتقدم الطالب بطلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.

يسدد الطالب المتظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني الرسوم المقررة لكل مادة إلكترونيًا.



بعدها يتلقى الطالب رسالة بموعد التظلم، والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر من دون اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزم بالموعد المحدد للاطلاع، وتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.



ثم يطلع الطالب على نسخة ضوئية من ورق الإجابة في المادة التي يتظلم منها في نتيجة الثانوية العامة 2023 وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني:

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم التظلم في نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بقيمة 200 جنيه للمادة الواحدة.

تتيح وزارة التربية والتعليم منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال منافذ الدفع الإلكتروني: البريد المصري، وفورى، ووقتي، وإيجي باى، وسداد، وضامن، وأمان، ومصاري، وبيي، وممكن، وطلقة، وموجة، وخالص موبايل، وأموال.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني:

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بنسبة نجاح 89.04%.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح 106 آلاف و194 طالبا وطالبة في الدور الثاني من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بلغ 119 ألفًا 348 طالبًا وطالبة، حضر منهم 119 ألفًا 271 طالبًا وطالبة.

تبلغ وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني لوزارة التعليم العالي لمنح الطلاب الناجحين فرصة في كتابة رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023.

تفتح وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد أمام الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني عقب إعلانها رسميًا.