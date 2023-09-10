الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة شخص وإصابة 10 آخرين في انفجار حافلة بـالفلبين

انفجار حافلة بالفلبين
انفجار حافلة بالفلبين

 

توفى شخص وأصيب نحو 10 أشخاص آخرون إثر وقوع انفجار يُشتبه بوجود عبوة ناسفة كانت داخل حافلة فى مدينة "تاكورونج" بمقاطعة "سلطان كودارات" الفلبينية.

 

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وقالت الشرطة الوطنية الفلبينية - حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن"  الفلبينية فى نشرتها الإنجليزية اليوم الأحد - إن  الانفجار  وقع أثناء توجه الحافلة من مدينة "كيداباوان" إلى مدينة "تاكورونج" فى حوالى الساعة 11 والنصف صباحا (بالتوقيت المحلى).

 

وذكر مكتب إدارة التخفيف من مخاطر الكوارث وإدارتها فى المدينة حصيلة الضحايا، لافتا إلى أنه تم نقل الركاب المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتعمل الشرطة حاليا على تعقب الجناة المتورطين فى الانفجار الذى لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عنه بعد.

 

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