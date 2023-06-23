مصرع واصابة 9 أشخاص اثر وقوع انفجار في مصنع للصلب

لقي 4 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 5 آخرون، إثر وقوع انفجار في مصنع للصلب اليوم الجمعة وتم فتح تحقيق موسع حول الواقعة.

تفاصيل تلك الواقعة بوقوع انفجار في أحد المصانع بمدينة "ينجكو" الواقعة بدولة الصين شرقي بكين في مقاطعة "لياونينج"، تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وقوع الانفجار

و تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

فى شأن أخر، ألغت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين، إلزام السكان بوضع الكمامات في الخارج، في تخفيف جديد للقواعد الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما أعلنت المدينة عدم رصد إصابات جديدة على مدى 13 يوما.

وبرغم تخفيف القواعد، فقد واصلت نسبة كبيرة من السكان وضع الكمامات في بكين اليوم الجمعة.

وقال البعض إن الكمامة تجعلهم يشعرون بالأمان، بينما قال آخرون إن الضغوط الاجتماعية لوضع الكمامة كانت أحد العوامل أيضا.