خطوات التظلمات على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

تظلمات نتيجة الثانوية العامة.. يبدأ موقع تظلمات الثانوية العامة فى استقبال طلبات الطلاب الراغبين في التظلم على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بعدما تم إعلانها واعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، حيث جاءت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 رسميًا 89.04%.

تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني

وتبدأ وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء فى فتح باب التقديم في تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني، والتي تستمر لمدة أسبوع، بعدما اعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، حضر منهم 119 ألفًا و271 طالبًا وطالبة.

فيما بلغ عدد الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 نحو 106 آلاف و194 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 89.04%، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الموقع الإلكتروني من هنا.

ويبدأ تقديم طلبات التظلمات من نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2023 بداية من الثلاثاء عبر رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني من هنا، وذلك بداية من اليوم ولمدة أسبوع.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023

ويتاح للطلاب التقدم بتظلم على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بعد دفع مبلغ 200 جنيه عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، تُدفع من خلال البريد المصري أو فورى أو وقتي أو إيجي باى أو أول سداد أو ضامن أو أمان أو مصاري أو بيي أو ممكن أو طلقة أو موجة أو خالص موبايل أو أموال.

دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني

وعقب دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التي يريد التظلم عليها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم.

فيما ستحدد وزارة التربية والتعليم للطلاب أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023، وهي المقرات الخاصة بلجان المراقبة التابع لها الطلاب، وفيها يمكن للطلاب الاطلاع على أوراق الإجابات الخاصة بهم في المواد المتظلم عليها.