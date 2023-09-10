زلزال المغرب.. حصيلة جديدة لضحايا كارثة القرن

زلزال المغرب.. تعيش المغرب حالة مأساوية، تكمن في حدوث زلزلال مدمر ضرب المملكة ليلة السبت وبلغ شدته 7 درجات على مقياس ريختر، واقع دفع جميع المؤسسات هناك ببذل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، والذي يرتفع أعدادهم يومًا بعد يومٍ.

ضحايا الزلزال المدمر في المغرب

وعلى إثر وقوع الكارثة، دخلت البلاد في حداد وطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الزلزال المدمر، وفقًا لإعلان الملك محمد السادس كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ، وفي سياق الفاجعة قدمت العديد من الدول والهيئات التعازي للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر.

زلزال المغرب

وتسبب وقوع الزلزال في المغرب، في حدوث خسائر مادية وبشرية هائلة، فقد بلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد حتى كتابة تلك السطور 2012 قتيلاً، بالإضافة إلى 2059 مصابا، وفقًا لوزارة الداخلية المغربية.

مدينة تارودانت

ونظرًا لشدة الزلزال، كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، أن عددًا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال المدمر اختفت نهائيا، وأن عدد من الأحياء القديمة وبعضها تاريخي في مدينة تارودانت تضررت بشكل كبير.

الزلزال المدمر في المغرب

تجدر الإشارة إلى أن الزلزال المدمر في المغرب، وقع في منطقة جبال الأطلس، وهز الزلزال جبال الأطلس، كما ألحق أضرارا بالمباني في مدينة مراكش القريبة ومدن أخرى، في أقوى هزة أرضية يشهدها المغرب منذ أكثر من 6 عقود.