طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن

أيام قليلة ويقوم برنامج حساب المواطن السعودي، بإيداع دفعة شهر يوليو والتي تعتبر أخر دفعة بالعام الهجري 1444هـ، وبحث الكثيرون عن طريقة التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم المقدم منه.

شروط الأهلية ببرنامج حساب المواطن

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام.

عدم امتلاك الفرد أموال أو أصول ذات قيمة.

إقامة المتقدم بالطلب، إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية، بحد أقصى آخر 90 يوم لهذا العام.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجون.

أن يكون الفرد من محدودي الدخل، أو من أصحاب الدخل المنخفض.

إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

افتح بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

اضغط على أيقونة تسجيل جديد.

اكتب رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال ورمز التحقق.

انقر على التعهد ومن ثم الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

سيتم إرسال كلمة المرور المؤقتة على الجوال، قم بادخالها وإدخال كلمة مرور جديدة من اختيارك.

اضغط على أيقونة تغيير.

اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم التسجيل في حساب المواطن.

استكمل المعلومات الضرورية.

اضغط فوق أيقونة إرسال الطلب.

يذكر أنه بعد تخصيص قيمة دعم إضافية لحساب المواطن، من الملك سلمان بن عبد العزيز، لمواجهة إرتفاع الأسعار ولضمان حياة أفضل للمواطنين والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم، فإن مبلغ دعم حساب المواطن الجديد لكل فرد كما يلي:

وصلت قيمة دعم رب أسرة حساب المواطن720 ريال سعودي.

وقيمة دعم الفرد التابع لأسرة حساب المواطن الذي بلغ 18 عام،360 ريال سعودي.

وقيمة دعم الفرد التابع لأسرة حساب المواطن الذي لم يبلغ 18 عام 215 ريال سعودي.

فيما يواجه المواطن سقوط اسمه من برنامج حساب المواطن، فى حال تأخر الشخص فى تحديث بياناته وفقًا للتعليمات الصادرة من الوزارة، أو عدم الإفصاح عن السجل التجاري الخاص بالفرد المستفيد من البرنامج، أو عدم تحديد أفراد الأسرة، والإفصاح عنهم بشكل صحيح.