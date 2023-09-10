"أبو الغيط" يشيد بجهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الأمن الغذائي

أشاد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك لجهودها في خدمة وتطوير وتنمية القطاع الزراعي العربي وبما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي العربي.

وأجري أبو الغيط لقاء مع البروفيسور إبراهيم الدخيري مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته العادية 160، لبحث التقدم في تنفيذ المبادرة التي اطلقها الأمين العام والمنظمة في انقاذ الموسم الزراعي بالسودان وتسريع تعافي القطاع الزراعي فيها.

وبحث الطرفان التحضيرات الجارية لعقد اجتماع وزراء الزراعة العرب الذي يعقد يوم ٢٦ سبتمبر 2023، لمناقشة حالة الأمن الغذائي العربي وقضايا التمويل والاستثمار والتجارة في السلع الزراعية ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بالأمن الغذائي العربي للوصول الى خارطة طريق للتدخلات المطلوبة لتسريع تنفيذها تحقيقا للأمن الغذائي العربي.

وفي نهاية اللقاء شكر مدير عام المنظمة الأمين العام للجامعة على دعمه ومساندته الدائم للمنظمة، ومتابعة عن كثب كافة الجهود والأبحاث التي تجريها المنظمة لخدمة التنمية المستدامة.