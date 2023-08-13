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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أبو الغيط يرحب باستكمال المرحلة الطارئة من إنقاذ خزان صافر النفطي

أبو الغيط
أبو الغيط

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، باستكمال المرحلة الطارئة من إنقاذ الخزان النفطي المتهالك صافر قبالة السواحل اليمنية، ما حال دون وقوع كارثة بيئية وإنسانية.

 

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وأعرب أبو الغيط، عبر حسابه على موقع تويتر  عن تقديره لكل من ساهم في ذلك العمل التعاوني إقليمياً ودولياً.

وكانت الأمم المتّحدة، أعلنت انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها، وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب .

واستغرق المشروع نقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام من ناقلة النفط المتهالكة الراسية قبالة سواحل الحديدة.

 

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