هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية: خسائر زلزال المغرب المحتملة 130 مليار دولار

قدرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، الخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، بنحو 2 % من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد البالغ نحو 130 مليار دولار، علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة مع وصول عدد القتلى لأكثر من ألف شخص.

خسائر زلزال المغرب

ووضعت الهيئة الأمريكية، الأضرار الاقتصادية المحتملة للزلزال تحت تصنيف "الإنذار الأحمر"، مشيرة إلى أنه "من المحتمل وقوع أضرار جسيمة، ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق.

ونقل التلفزيون الرسمى فى المغرب عن وزارة الداخلية قولها، اليوم السبت، إن عدد قتلى الزلزال القوى الذى ضرب البلاد ارتفع إلى 1037 شخصا.

وأضاف أن أكثر من 1200 شخص أصيبوا جراء الزلزال الذى بلغت قوته 7.2 درجة ووقع فى منطقة جبال الأطلس الكبير فى وقت متأخر من مساء الجمعة.

أدى الزلزال القوى الذى ضرب المغرب إلى تدمير مبان ودفع سكانا بمدن كبرى إلى ترك منازلهم فى أعنف زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من ستة عقود.

وألحق الزلزال أضرارا بمبان فى مراكش، أقرب مدينة كبيرة إلى مركز الزلزال، حيث أمضى السكان ليلتهم فى العراء، خائفين من العودة إلى منازلهم.

وسقطت مئذنة مسجد فى ساحة جامع الفنا، وهى قلب المدينة القديمة فى مراكش المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.

وهذا الزلزال هو الأكبر من حيث عدد الضحايا فى المغرب منذ 1960 عندما وقع زلزال وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص وفقا لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، إلى 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة.

وأضافت الوزارة - في بيان - أن السلطات تواصل تعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجيستية الضرورية، إضافة إلى تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، فيما تشهد مختلف البنيات الصحية بالمناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة.

وفقا للبيان، أكدت وزارة الداخلية أن عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس، وتتم في ظروف جيدة، موجهة تحية اعتزاز وتقدير للسكان على الحس الوطني العالي والتضامن الكبير من أجل تجاوز آثار الزلزال ودعم الجهود المبذولة.

وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش، وأعقبته هزات ارتدادية، ألحقت أضرارا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية، وتسبب الزلزال بأضرار مادية جسيمة.