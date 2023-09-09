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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب إندونيسيا

زلزال
زلزال

 ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة، اليوم السبت، شبه جزيرة ميناهاسا بمنطقة سولاويسي في إندونيسيا، حسب ما أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.

 

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هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية: خسائر زلزال المغرب المحتملة 130 مليار دولار

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زلزال المغرب.. المعهد الوطني للجيوفيزياء يحذر من استمرار الهزات الارتدادية في المغرب

وأضاف، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر معلومات على الفور عن وقوع إصابات أو خسائر.

وتضم شبه الجزيرة واحدًا من أكثر براكين إندونيسيا نشاطًا.

وتتعرض سولاويسي باستمرار لوقوع الزلازل نظرا لوقوعها داخل منطقة التفاعل المعقدة بين الصفائح التكتونية.

وكان آخر زلزال وقع فيها في أواخر فبراير الماضي.

ومن جديد يعود اسم عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، إلى الواجهة بعد زلزالي المغرب وإندونيسيا، مع إشارات إلى تنبؤه بهذا الزلزال.

وقبل أيام نشر هوغربيتس تدوينة عبر حسابه على منصة إكس "تويتر سابقا" تنبأ بها بوقوع هزات أرضية قوية.

وقال العالم الهولندي في تدوينته التي نشرها بتاريخ 4 سبتمبر "اليوم يقترب كوكببين مع عطارد والزهرة مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس، في 6 سبتمبر، يحدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة.. أتوقع مجموعة من الهزات القوية تقريبًا 5 إلى 7 سبتمبر".

 

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