التضخم يصل لأعلى مستوياته في أغسطس بنسبة 39.7%

في أعلى معدل له .. وصلت نسب التضخم في مصر لنسب قياسية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 39.7% في أغسطس الماضي.

وأوضح جهاز الإحصاء، في بيان صادر اليوم الأحد، أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع إلى 37.4% % خلال شهر أغسطس، مقابل 15.3% لنفس الشهـر من العام السابق 2022.

أسباب التضخم

فيما ارتفعت نسبة التضخم عن الشهر السابق، ففي يوليو من العام الجاري بلغت النسبة 36.5%، مما يمثل ارتفاعًا على أساس شهري.

وأبرز الجهاز المركزي للمحاسبات أهم أسباب التضخم جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعمليات خفض لسعر صرف العملة المحلية قلصت قيمتها بأكثر من 50% مقابل الدولار، فضلًا عن ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية منذ مارس الماضي.

وأبرز المركزي نسب ارتفاع الأسعار والتي تعد أبرز أسباب التضخم في ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.0%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (22.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.5%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (7.0%).

كما وصلت نسب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.4%).

كما انخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.4- %)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2- %) .

ما هو التضخم

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.