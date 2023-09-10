الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، سبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد، مؤكدة استمرار ارتفاع الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن البلاد تتأثر بامتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، ويعمل على زيادة فترات سطوح أشعة الشمس بشكل كبير، وارتفاع درجات الحرارة.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وتكون الأجواء حارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترة الظهيرة.

الأرصاد الجوية: انخفاض الحرارة بعد غياب الشمس

وأوضحت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أنّه خلال فترات المساء ومع غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة وخلال فترة الصباح الباكر، وتكون الأجواء معتدلة مساء في معظم المناطق الشمالية، مائلة للحرارة في المناطق الجنوبية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الرياح تنشط في بعض المحافظات، ما يقلل نسب الرطوبة ويساعد على تلطيف الأجواء نوعًا ما خلال فترات الليل، إضافة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع، مع وجود الشبورة المائية خلال فترة الصباح على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نصائح لمواجهة موجة الحر

البقاء رطبا: حافظ على ترطيب جسمك بشرب الكمية الكافية من الماء. تجنب تناول المشروبات الكحولية والمنبهات، حيث يمكن أن يزيدوا من فقدان السوائل ويؤثروا على تركيزك.

تجنَّب التعرض للشمس المباشر: حاول الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس القوية خلال ساعات النهار الساخنة. ارتدِ ملابس فضفاضة وخفيفة اللون تحميك من الشمس وتسمح بتهوية جيدة.

استخدم واقي الشمس: ضع واقي الشمس على الأماكن المكشوفة من جسمك قبل الخروج. استخدم واقي الشمس ذي عامل حماية شمسية عالي لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

البقاء في أماكن باردة: حاول البقاء في الأماكن المكيفة أو المظللة في حالة وجود مكيفات الهواء. إذا لم يكن لديك مكيف هواء، استخدم المراوح الكهربائية أو المروحة المحمولة للتبريد.

تجنب الأنشطة البدنية الشاقة: حاول تجنب ممارسة الأنشطة البدنية الشاقة في ساعات النهار الأكثر حرارة. إذا كنت بحاجة لممارسة الرياضة، فافضل القيام بها في الصباح الباكر أو المساء الأوفر برودة.

تجنب تناول وجبات ثقيلة: تجنب تناول وجبات ثقيلة ودسمة التي تجعل جهاز الهضم يعمل بشكل أثقل. اختر الوجبات الخفيفة والمنعشة مثل الفواكه والسلطات والمأكولات الخفيفة.