طقس شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 10 سبتمبر، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

تتوقع الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق توقعات هيئة الأرصاد.

تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين:

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 38 26

بنهــــا 37 27

دمنهور 36 26

وادي النطرون 37 27

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 37 26

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 37 26

طنطا 37 26

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 26

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر 38 26

نخل 35 18

كاترين 31 17

الطور 36 26

طابا 34 26

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 34 24

العلمين الجديدة 33 25

مطروح 33 24

السلوم 34 25

سيوة 38 25

رأس غارب 39 30

الغردقة 39 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 41 30

حلايب 36 29

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 24

أسيوط 39 25

سوهاج 40 27

قنا 41 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 44 28