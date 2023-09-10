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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إغلاق 4 موانئ نفطية في ليبيا خوفًا من إعصار متوقع

بوابة الوفد الإلكترونية

ذكرت وكالة "رويترز"،  نقلا عن مصدرين، أنه سيجري إغلاق 4 موانئ نفطية في ليبيا، تحسبا لإعصار متوقع.

 

وقال مهندسان بقطاع النفط إن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا ستغلق وهي:

  • رأس لانوف
  • الزويتينة
  • البريقة
  • السدرة

ويبدأ الإغلاق اعتبارا من مساء السبت لمدة ثلاثة أيام بسبب الإعصار المتوقع.

وكانت السلطات الليبية أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ مع اقتراب العاصفة "دانيال"، التي يمكن أن تتحول إلى إعصار.

ومنحت السلطات عطلة طارئة الأحد والاثنين، تحسبا من التقلبات الجوية، وبناء على ذلك ستغلق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة.


 

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