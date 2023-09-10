مدافع الزمالك السابق: أوسوريو مدرب محترم ويلعب بإمكانيات محدودة

أشاد تامر أبو جبل مدافع الزمالك السابق، بـ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الحالي لفريق الكرة الأول في نادي الزمالك، مشددا على أنه يلعب بإمكانيات محدودة.

قال تامر أبو جبل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو مدرب محترم، يلعب بإمكانيات محدودة جدا في الوقت الحالي في ظل منع النادي من القيد".

وأضاف: "الزمالك محتاج مدافعين، ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد مش كفاية، حتى مع عودة الونش مش كفاية".

واختتم: "الزمالك يحتاج مدافعين بمواصفات معينة بمواقف خاصة يقدر يتخطاها".

أبو جبل: الزمالك لن ينافس على الدوري في الموسم الجديد

يرى تامر أبو جبل صعوبة منافسة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على لقب الدوري في الموسم الجديد.

وقال أبو جبل في تصريحاته تليفزيونية: "الزمالك لن ينافس على الدوري في الموسم الجديد في ظل تلك الظروف".

واختتم: "في ظل الظروف الحالية، من الصعب منافسة الزمالك للأهلي في الموسم الجديد في أي بطولة".