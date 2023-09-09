انطلاق مسابقة ميتافيرس للشركات الناشئة 2023

تُنظم فعاليات مسابقة ميتافيرس للشركات الناشئة تحت شعار "الواقع الممتد من أجل الصالح العام" بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة مصر للمعلوماتية وشركة "ميتا" والجامعة الأمريكية بالقاهرة وأكاديمية ميتافيرس وشركة سيمبلون.



وانطلقت المسابقة خلال ندوة عبر الإنترنت في شهر أغسطس، شارك فيها ممثلون عن جامعة مصر للمعلوماتية وشركتي ميتا وسيبلون، تلتها محاضرة استكشافية سلطت الضوء على التكنولوجيات التي تدمج الواقع بالعالم الرقمي أو عالم افتراضي يحاكي الواقع.



وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة التي تطبق هذا النوع من التكنولوجيات وحلول الميتافيرس وتكنولوجيا الواقع الممتد في نماذج أعمالها عبر مختلف الصناعات، تماشيًا مع واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة، منها خلق تجارب تعليمية غامرة، ونمو اقتصاد قطاع السياحة، وسهولة النفاذ إلى التعليم لعددٍ أكبر من الأفراد، وتحفيز التنمية الحضرية، فضلًا عن استخدامها في مجالات أخرى مثل الألعاب الرقمية والتكنولوجيا المدنية والبيئة والسلامة الصناعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.



وتتمثل أهداف المسابقة في تحفيز نمو الشركات الناشئة، وجمع المشاركين مع خبراء من الأوساط الأكاديمية وقادة الصناعة وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومساعدة الشركات الناشئة على جذب فرص التمويل، وتنمية المجتمعات المحلية من خلال رعاية الأفكار الواعدة، والاستفادة من الفرص والموارد المتاحة.



ويتم تقييم الشركات الناشئة استنادًا إلى عدة معايير، هي احتياج السوق والتأثير الاجتماعي، واستخدام تكنولوجيا الميتافرس، واستراتيجية الدخول الي السوق، وتسويق الابتكار، والميزة التنافسية وطرق الدفاع عنها، وتطوير الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق وتجربة المستخدم.



ويتكون الجدول الزمني للمسابقة من عدة مراحل، تبدأ بتلقي طلبات الالتحاق وملفات المشروعات، ثم إجراء أول تصفية لاختيار أفضل 10 شركات ناشئة، تليها مرحلة التصفية الثانية واستضافة العشر شركات بجامعة مصر للمعلوماتية لاختيار أفضل ثلاث. يعقب ذلك تنظيم أسبوع ورشة العمل الأولى حول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، ثم حفل ختام المسابقة وإعلان الشركة الفائزة.



تحصل الشركة الفائزة صاحبة أفضل مشروع على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار. وتحصل الشركات التي وصلت إلى مراحل متقدمة في المسابقة على فرص للتأهل للانضمام لبرامج الاحتضان والبحث والتطوير بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وهي إحدى الهيئات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتُعد الأكاديمية مركز تميز للتكنولوجيات المساعدة ومقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات لتطبيقات الميتافيرس.