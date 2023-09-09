إيطاليا تقر قانونا يسهل اعتقال الأطفال فى عمر 14 عاماً

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم السبت، أن إيطاليا وافقت على قانون يسهل اعتقال وسجن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا كجزء من حملتها على جرائم الأحداث بعد سلسلة من القضايا البارزة التى تورطت فيها عصابات المراهقين.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلونى، إن "جرائم الأحداث تنتشر كالنار فى الهشيم" بعد أن وافقت حكومتها على القانون، الذى ينص أيضًا على السجن لمدة تصل إلى عامين لآباء الاطفال المتغيبين عن المدارس.

تم تسمية القانون على اسم كافيانو، وهى ضاحية محرومة اجتماعيًا ومليئة بالجريمة فى نابولي، حيث سافرت ميلوني، التى تقود جماعة إخوان إيطاليا اليمينية المتطرفة، الأسبوع الماضى بعد الاغتصاب الجماعى المزعوم لفتاتين. ووعدت ميلونى خلال الزيارة بتعزيز الأمن وإعادة تأهيل الحي.

وفى مؤتمر صحفى نادر أمس الخميس، قالت إن حكومتها "تضع نفسها هناك" لمعالجة قضية قالت إنها أهملت من قبل الإدارات السابقة. وقالت: "إنه ليس تحديا سهلا".

ويعنى القانون أنه يمكن اعتقال الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا على الفور، على سبيل المثال إذا تم القبض عليهم وهم يحملون أسلحة أو مخدرات.

وسيكون للسلطات أيضًا سلطة مصادرة الهواتف المحمولة من المجرمين الأحداث ومنعهم من التردد على مناطق معينة.

حتى الآن، لا يمكن إبقاء الطفل المجرم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، أو تحت الإقامة الجبرية، إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة تنطوى على عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات أو أكثر، وهو ما يستبعد معظم الجرائم باستثناء القتل. وقد تم تقليص هذه المدة إلى ست سنوات، مما يسهل فرض الحبس الاحتياطى فى الجرائم الأقل خطورة.

وقالت ميلونى إن القانون يهدف إلى ثنى القاصرين عن ارتكاب الجرائم، ويتضمن إجراءات "لإعادة إدماج وإعادة تأهيل" المجرمين الشباب.

وقالت: "لا أحد يريد أن يلقى بأطفال يبلغون من العمر 12 عاما فى السجن"، زاعمة أن الإجراءات "وقائية وليست قمعية".

ومع ذلك، وعدت ميلونى بـ "السجن مدى الحياة" للقاصرين الذين ارتكبوا جرائم قتل.

ويأتى القانون أيضًا فى أعقاب اعتقال سبعة ذكور الشهر الماضي، من بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بتهمة الاغتصاب الجماعى فى باليرمو، بصقلية.

وقال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، إن القاصرين الذين يطلقون النار يجب أن "يعاقبوا مثل البالغين"، بينما جدد دعواته لإخصاء المغتصبين كيميائيا.

وفى الوقت نفسه، دافعت ميلونى عن شريكها، أندريا جيامبرونو، الصحفى التلفزيونى التى أثار جدلاً الأسبوع الماضى بعد أن قال إنه يجب على النساء "تجنب السكر" إذا أردن تجنب التعرض للاغتصاب.

وقالت ميلوني، التى لديها ابنة تبلغ من العمر سبع سنوات من جيامبرونو، للصحفيين إن كلماته قد أسيء تفسيرها، وأنها على الرغم من أنها كانت “متسرعة”، إلا أنها كانت مشابهة لما قالته لها والدتها، وهو “إبقاء عينيك مقشرتين”.

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