إيطاليا تُبدي استعدادها لمساعدة المغرب في مواجهة آثار الزلزال

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، "جورجيا ميلوني"، عن استعداد بلادها لتقديم الدعم للمغرب فيما يتعلق بالزلزال، حسبما أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت.

وجاء في بيان الحكومة الإيطالية أن "ميلوني أعربت عن تضامنها مع رئيس الوزراء عزيز أحنوش وعائلات الضحايا والشعب المغربي، معلنة استعداد إيطاليا الكامل لدعم المغرب في هذه الحالة الطارئة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، استعداده لتقديم كل المساعدة الممكنة للمغرب المتضرر من الزلزال.

زلزال المغرب

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب ارتفعت إلى 632 قتيلاً و329 جريحًا.

الإمارات تتخذ إجراءات عاجلة وسريعة بعد زلزال المغرب المُدمّر

وجه "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لكافة فرق الإنقاذ والإسعاف بشرطة دبي بسرعة تقديم كافة أنواع المساعدة والدعم المطلوب لزملائهم من فرق الإنقاذ في "المغرب" ومد يد العون لهم في إنقاذ ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب مُدن مختلفة في البلاد، حسبما أفادت "وسائل إعلام إماراتية"، اليوم السبت.

كما وجه كذلك مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية وكافة المؤسسات الخيرية التابعة لها بسرعة تقديم كافة أنواع الإغاثة المطلوبة للمتضررين.

كما دعا المؤسسة أيضًا إلى البدء بإعداد جسر جوي لشحن المواد الإغاثية والغذائية ومواد الإيواء للمساعدة في احتواء آثار الزلزال وتخفيف مصاب إخواننا في المغرب.