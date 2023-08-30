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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إيطاليا تؤكد التزامها بالحل الدبلوماسي لأزمتي النيجر والجابون

أنطونيو تاياني
أنطونيو تاياني

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مواصلة التزام بلاده بالحل الدبلوماسي للأزمة في النيجر وأيضا للأزمة الأخيرة في الجابون، والعمل بتنسيق وثيق مع الشركاء في هذا الصدد.

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أنطونيو تاياني: نشجع كل مبادرة للسلام في أوكرانيا

وقال تاياني  في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية آكي إنه من الضروري أن تحافظ الدول الأوروبية على وحدة كاملة للهدف في البحث عن مخرج سلمي يضمن السلام والاستقرار لمنطقة الساحل بأكملها، والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين.

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية تتابع مع وحدة الأزمات والسفارة في ليبرفيل تطورات الوضع.

وكان تاياني قد أشار إلى أن الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الدبلوماسية الاوروبيين سيناقش الوضع في الغابون وبقية أفريقيا

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