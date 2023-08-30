إيطاليا تؤكد التزامها بالحل الدبلوماسي لأزمتي النيجر والجابون

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مواصلة التزام بلاده بالحل الدبلوماسي للأزمة في النيجر وأيضا للأزمة الأخيرة في الجابون، والعمل بتنسيق وثيق مع الشركاء في هذا الصدد.

وقال تاياني في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية آكي إنه من الضروري أن تحافظ الدول الأوروبية على وحدة كاملة للهدف في البحث عن مخرج سلمي يضمن السلام والاستقرار لمنطقة الساحل بأكملها، والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين.

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية تتابع مع وحدة الأزمات والسفارة في ليبرفيل تطورات الوضع.

وكان تاياني قد أشار إلى أن الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الدبلوماسية الاوروبيين سيناقش الوضع في الغابون وبقية أفريقيا