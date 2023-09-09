8 أطعمة لمحاربة الالتهاب.. البقوليات وزيت الزيتون

يمكن أن يسبب الالتهاب في الجسم ضررًا لا يمكن إصلاحه على الصحة ويسبب أمراضًا مزمنة، واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعدك على البقاء بصحة جيدة.

ومهما تنوعت أعراض الالتهاب، فإن الأمراض المصاحبة له، ومن الجيد أن هناك أطعمة تمنع الالتهابات في الجسم.

تظهر بعض الأمراض الالتهابية، على سبيل المثال عندما يتأثر الجلد بالتهاب الجلد أو ملتحمة العين بالتهاب الملتحمة، ويتم التعبير عن البعض الآخر من خلال الأعراض، وعلى سبيل المثال، الربو أو الروماتيزم أو مرض التهاب الأمعاء، وترتبط أمراض المناعة الذاتية أيضًا ارتباطًا وثيقًا بالتفاعلات الالتهابية.

ثمانية أطعمة لمحاربة الالتهاب

الخضروات الورقية الخضراء

تقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا حصريًا لموقع MedicForum: "سواء كان السبانخ أو السلق أو أنواع الكرنب مثل الكرنب أو الخضار الخضراء، تساعدنا على مكافحة الالتهابات بفضل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة".

التوت

التوت هي أطعمة خارقة حقيقية. كلما كانت الفاكهة ملونة بشكل أكثر كثافة، كلما زادت احتمالية حمايتها من الالتهابات، وعندما يتعلق الأمر بالألوان، لا يحتاج التوت حقًا إلى الاختباء، والتوت الأزرق، على وجه الخصوص، يحمي من الالتهابات المسببة للأمراض بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه.

البرتقال والليمون

ثمار الحمضيات هي قنابل فيتامين حقيقية تقوي جهاز المناعة، تشرح أندريفا: "إنها لا تحمي من نزلات البرد فحسب، بل أيضًا من الأمراض الالتهابية".

البقوليات

تحتوي الفاصوليا والعدس والبازلاء على الألياف التي يمكن أن تقلل الالتهاب.

زيت الزيتون

من الأفضل استخدام الزيت المضغوط على البارد، وهو مناسب ليس فقط للسلطات، ولكن أيضًا لصب الأطباق المحضرة.

وعالج نفسك به كل يوم إن أمكن، لأن زيت الزيتون لا يحتوي على مضادات الأكسدة فحسب، بل يمكنه أيضًا إبطاء الإنزيمات التي تؤدي إلى تفاقم الالتهاب.

الزبادي والمخلل الملفوف

تضمن الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل الزبادي أو الملفوف المخلل بقاء النباتات المعوية قوية وصحية، ولا يزال الكثير منا يقلل من أهمية أهمية الأمعاء الصحية للصحة العامة.

الماكريل والسلمون

وتعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الزيتية على تقليل الالتهاب ويمكن أن تهدئ الالتهاب الكامن الذي يعد مجرد مقدمة لمرض أكثر خطورة، ويوصى بتناول حصتين إلى ثلاث حصص من الأسماك أسبوعيًا.

المكسرات

اللوز غني بفيتامين E وحمض الفوليك، والجوز البرازيلي هو المصدر النباتي الوحيد الموثوق به للسيلينيوم، ولهذا السبب يجب على الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا تناول وجبات خفيفة في كثير من الأحيان، وكما أنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة.