عادات بسيطة تساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بالصدفية

على الرغم من عدم وجود علاج حاليًا للصدفية، فإن العادات التالية قد تساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بالصدفية وزيادة فرص الشخص في تجربة مغفرة.

تناول نظام غذائي مغذ

يرتبط النظام الغذائي بقوة بالالتهاب الجهازي، وتشير الدراسات إلى أن بعض الأنماط الغذائية الالتهابية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالصدفية وتؤدي إلى تفاقم الأعراض.

النظام الغذائي المغذي يبدو مختلفًا بالنسبة للجميع ومع ذلك، فإن الخطوات التالية قد تساعد الشخص على إنشاء واحدة:

تجنب الأطعمة المسببة للالتهابات: تحتوي بعض الأطعمة والمشروبات على مواد محفزة للالتهابات تزيد من الالتهابات وتسبب أعراض الصدفية.، وتشمل الأمثلة الصودا والأطعمة فائقة المعالجة مثل الوجبات الخفيفة المالحة والحلويات ومنتجات اللحوم المصنعة.

النظر في اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات: الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات وغيرها من الأطعمة المغذية تقلل باستمرار من أعراض الصدفية، وعلى سبيل المثال، أشارت دراسة أجريت عام 2018 على 35735 شخصًا، من بينهم 3557 مصابًا بالصدفية، إلى أن أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​كان لديهم صدفية أقل حدة مقارنة بالأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك.

الحفاظ على وزن صحي

السمنة هي عامل خطر لتطوير الصدفية، وقد يعاني الأشخاص المصابون بالصدفية والذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة من أعراض أكثر خطورة من الأشخاص ذوي الوزن المعتدل.

قد يقلل فقدان الوزن من علامات الالتهاب ويساعد في تقليل أعراض الصدفية لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة وزن الجسم.

وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن الأشخاص المصابين بالصدفية وزيادة الوزن أو السمنة والذين خفضوا وزن الجسم بنسبة 12% من خلال برنامج مدته 10 أسابيع شهدوا انخفاضًا بنسبة 50-75% في شدة الصدفية. شهد المشاركون خسارة في الوزن بمعدل 23 رطلاً.

وهناك عدة عادات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين أعراض الصدفية، مثل:

تجنب التدخين أو الإقلاع عنه: التدخين يضر بصحة الإنسان بشكل كبير، ويزيد من تفاقم الأمراض الالتهابية، بما في ذلك الصدفية.

تقليل تناول الكحول: يمكن أن يساهم الإفراط في شرب الكحول في حدوث الالتهاب وتفاقم أعراض الصدفية.

البقاء نشيطًا: تجنب فترات الجلوس الطويلة قد يساعد في تقليل أعراض الصدفية. أشارت إحدى المراجعات البحثية إلى أن الأشخاص المصابين بالصدفية والذين يعيشون حياة مستقرة لديهم أعراض أكثر حدة مقارنة بالأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤدي إلى حالة مسببة للالتهابات في الجسم. تشير الدراسات إلى أن النوم السيئ وغير المتناسق يمكن أن يزيد من علامات الالتهاب في الدم. يوصي الخبراء البالغين بالحصول على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة للحصول على صحة مثالية.

إدارة مستويات التوتر: الإجهاد لفترات طويلة يجعل الجهاز المناعي مفرط النشاط ويساهم في حدوث حالة مؤيدة للالتهابات. أفاد ما يصل إلى 88% من الأشخاص المصابين بالصدفية أن التوتر هو سبب ظهور أعراضهم. قد يساعد استخدام تقنيات تقليل التوتر مثل التأمل واليوجا.