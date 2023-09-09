حلمي بكر يمر بأزمة عصيبة ومناشدات للمطربين لإنقاذه.. فيديو

كشف الموسيقار سليم سحاب، الحالة الصحية للملحن حلمي بكر، قائلًا إنه تواصل معه تلفونيًا أمس، واتضح له بأنه يمر بأزمة نفسية عصيبة.

وناشد سحاب، جميع المطربين الشباب الذي كانوا يسعون إلى حلمي بكر من أجل التلحين لهم، أن يدعموه ويساندوه كما فعل معهم عندما حولهم من التهميش إلى الشهرة والنجومية، منوهًا إلى أن بكر قدم المزيد للوطن من خلال أغنية: “متقلش إيد ادتنتا مصر”، مردفًا: “يا حبايب مصر تجمعوا لإنقاذ حلمي بكر”.

زرع حب الجمال

وفي شأن آخر، طالب سحاب بإعادة دروس الموسيقى إلى المدارس حتى يتعود الطالب على الجمال ويبحث عنه في كل شيء، منوهًا إلى أنها تزرع حب الجمال في عقله الصغير.

وناشد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، وزارتي الشباب والرياضة والسياحة بإذاعة أغنيات أم كلثوم وعبدالحليم وليلى مراد ونجات في المطاعم والمحطات والبنوك على غرار ما يحدث في لبنان.

زوجته تكشف حقيقة اعتزاله

أعربت سماح القرشي زوجة الموسيقار حلمي بكر من خلال تصريحات لها ، عن حقيقة ابتعاده عن التلحين بعد أزمته الصحية الأخيرة، وذلك بعد تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزاله، معلنة عن آخر تطورات حالته الصحية.

أعلنت سماح القرشي من خلال تصريحات لها، إن حلمي بكر يتمتع بصحة جيدة، ووضعه الصحي في تحسن مستمر، مشيرة: "الموسيقار كويس وبخير وكان بيسجل في التلفزيون إمبارح".

أضافت سماح القرشي عن فكرة اعتزاله الفن، قائلة: "حلمي عمره ما يفكر في الاعتزال وكل الكلام اللي بيتقال حول اعتزاله شائعات غير حقيقية".