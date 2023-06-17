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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

سر زواج حلمي بكر من سماح القرشي بعمر 85.. رغم انفصالهما 7 سنوات

عقد قران حلمي بكر
عقد قران حلمي بكر وسماح القرشي

احتل الموسيقار والملحن حلمي بكر حديث الجمهور خلال الساعات الماضية بعد عقد قرانه على زوجته السابقة سماح القرشي البالغة من العمر 40 عامًا، بعد انفصال دام لأكثر من 7 سنوات، الأمر الذي أثار فضول الكثيرين متسائلين عن الأسباب التي تدفع حلمي بكر للزواج مجددًا بعمر الـ 85.

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حلمي بكر يحتفل بعقد قرانه في الـ 85

 

حلمي بكر يعود لزوجته السابقة سماح القرشي في عمر الــ 85

وسرعان ما كشفت سماح القرشي، زوجة حلمي بكر، سبب عودتها له مجددًا بعد سنوات من الإنفصال، مشيرة إلى أنهما كانا يخططان للعودة سويًا منذ فترة لصالح ابنتهما الصغيرة "ريهام" التي أنجباها في عام 2016.

عقد قران حلمي بكر وسماح القرشي

وقع عقد قران حلمي بكر وزوجته سماح القرشي بعد صلاة الجمعة في منزل حلمي بكر، بحضور أسرة زوجته، والمأذون والشهود، وابنتهما الصغيرة "ريهام"، وذلك بعد حل جميع أزماتهم ومشاكلهم التى حدثت خلال السنوات الماضية، وخاصًة بعد مساندتها له في أزمته الصحية الأخيرة.

 

مرض حلمي بكر

وكان الموسيقار حلمي بكر، قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة مؤخراً، أدت الى احتجازه بأحد المستشفيات ودخوله العناية المركزة لأيام متتالية، لعمل الفحوصات الخاصة على القلب، وأتضح أنه يعاني من التهاب حاد في الشعب الهوائية ووجود مياه على الرئة، بالإضافة إلى ارتفاع ضربات القلب، واحتباس مياه في القدم.

عقد قران حلمي بكر وسماح القرشي

وحرص حينها عدد كبير من الفنانين على زيارة حلمي بكر وكان فى مقدمتهم مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، ولطيفة، الأمر الذي سارع في شفائه حسبما صرح سابقًا بقوله: "إن شفائى جاء بسبب الإتصالات والمراسلات التى تلقيتها من المحبين لى من مصر والخارج، انتهت  الوعكة الصحية وحاليًا أعيش فترة نقاهة، وأتابع تعليمات الأطباء حتى يتم الشفاء كاملا بإذن الله، ولا أجد كلمة شكر تعبر عن حب الناس".

على صعيد آخر، كان حلمي بكر قد تحدث عن تفاصيل طلاقه خلال لقا تليفزيوني سابق، واتهم زوجته بالاعتداء عليه واقتحام شقته قائلاً: "فوجئت بطليقتي تتقدم مسرعة باتجاهي بجنون و أطفأت سيجارتها في يدي من أجل أن أترك ابنتي من يدي وتخطفها واستعانت بمجموعة من البلطجية يرتدون الجلباب وانهالوا علي بالضرب حتى أن السيارات توقفت في الشارع ونقلني بعض الأشخاص للمستشفي، وتم عمل تقرير بالحالة وضباط الشرطة يشهدون على حالتي الصحية وقتها".

 حلمي بكر 

 

مصطفى كامل يمنح حلمي بكر كارنيه النقيب الشرفي لنقاية المهن الموسيقية 

يُذكر أن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية منح منذ عدة أشهر كارنيه النقيب الشرفي لنقاية المهن الموسيقية للموسيقار حلمي بكر، تقديرًا لقيمته الفنية الكبيرة.

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