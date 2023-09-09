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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلماني: إعلان الرئيس أمام قمة العشرين استعداد مصر استضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب خطوة نحو حل الأزمة

النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين، مشيرا إلى أن كلمته أمام القمة كشفت حجم التحديات التي يشهدها العالم، لاسيما في القارة الإفريقية. 

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وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الرئيس كان حريصا في كلمته على وضع الجميع أمام التحديات التي يتعرض لها العالم في هذه الفترة، وضرورة العمل على التوازن بين كافة الأطراف لتحقيق التنمية الحقيقة.

 

وأوضح زين الدين، أن الكلمة تطرقت كذلك لضرورة التكاتف من أجل مواجهة تحدي التغيرات المناخية، وكذلك التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتقليل الانبعاثات ومن ثم الحفاظ على البيئة.

 

وقال محمد زين الدين: من بين الملفات التي تم التطرق إليها في كلمة الرئيس خلال القمة وهو ما يتعلق بملف الغذاء عالميا، وأهمية أن يكون هناك عدالة في حق كل الدول لتأمين احتياجات شعوبها. 

 

وأشاد عضو مجلس النواب، بما أكد عليه الرئيس في ضوء مواجهة أزمة الغذاء، لاسيما بعد إعلان مصر مؤخرًا، استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذه الأزمة عالميا.

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