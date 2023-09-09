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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش قمة مجموعة العشرين

السيسي يلتقي رئيسة
السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.

 

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السيسي يشارك فى القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة على هامش قمة مجموعة العشرين

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السيسي يشارك في القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة بالعاصمة الهندية

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التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.. أبرز رسائل الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين

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النائب أحمد الشناوي: مشاركة السيسي بقمة العشرين فرصة لعرض تجربة مصر التنموية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين أعربا عن التقدير المتبادل لتميز العلاقات المصرية الأوروبية، مع تأكيد الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة الاستراتيجية التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أخذاً في الاعتبار تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخياً من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية.

 

أوجه العلاقات بين الجانبين

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين، حيث أعرب السيد الرئيس عن التطلع لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي استناداً إلى مبادئ الاستفادة المتبادلة والمصلحة المشتركة، وذلك كركيزة للتكامل والاستقرار الإقليمي، وباعتباره شريكاً مهماً في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في مصر، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية الكبرى، ومشروعات الطاقة، والتحول الأخضر. في حين أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية وثيقة "أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027" كإطار حيوي لمزيد من تعميق الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات القادمة في كافة المجالات.

السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش قمة مجموعة العشرين 
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