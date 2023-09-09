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السبت 09 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سفير مصر بالمغرب: لا إصابات بين الجالية المصرية .. فيديو

أودى الزلزال بحياة
أودى الزلزال بحياة المئات

قدم ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، التعازي للبلد الشقيق في فاجعة الزلزال التي أودت بحياة المئات وإصابة الآلاف.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، إن أعداد الضحايا والمصابين في تصاعد، لكن الجالية المصرية في أمان ولم يتم تسجيل أي إصابات أو ضحايا.

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وأشار إلى أن السفارة شكلت خلية أزمة تتواصل مع السلطات المغربية، وإنشاء نقاط اتصال مع الجاليات في كل المدن، لافتًا إلى أن الأماكن التي تركز فيها الزلزال نائية وجبلية.

وعن تعزية الرئيس السيسي، أكد عثمان، أن مصر تفتح أذرعها لأشقائها في أوقات الأزمات، مشددًا على أن مصر أول المبادرين لإغاثة المتضررين حول العالم.

زلزال المغرب

وضرب المغرب أمس الجمعة، زلزالًا مدمرًا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر لقياس الزلازل، وخلف وراءه مئات الجرحي والمصابين والمشردين، الأمر الذي أدى إلى حالة كبيرة من الهلع والخوف ليس فقط بين المغاربة بل أيضا في قلوب الشعوب المجاورة.

أعلن ملك المغرب، محمد السادس، مساء السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ.

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