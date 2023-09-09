السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

زلزال المغرب.. ملك المغرب يوجه باستحداث لجنة وزارية لإعادة بناء المنازل.. عاجل

ملك المغرب
ملك المغرب

 وجَّه الملك محمد السادس، ملك المغرب، باستحداث لجنة وزارية لوضع برنامج إعادة بناء المنازل المدمرة، وجاء ذلك في نبأ عاجل لـ"العربية".

زلزال المغرب:

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أدى الزلزال القوى الذى ضرب المغرب إلى تدمير مبان ودفع سكان بمدن كبرى إلى ترك منازلهم فى أعنف زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من 6 عقود.

زلزال المغرب

 ألحق الزلزال أضرارًا بمبان فى مراكش، أقرب مدينة كبيرة إلى مركز الزلزال، إذْ أمضى السكان ليلتهم فى العراء، خائفين من العودة إلى منازلهم.

 سقطت مئذنة مسجد فى ساحة جامع الفنا، وهى قلب المدينة القديمة فى مراكش المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.

 هذا الزلزال هو الأكبر من حيث عدد الضحايا فى المغرب منذ 1960 عندما وقع زلزال وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص وفقًا لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.

زلزال المغرب

 وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، إلى 1037 قتيلًا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة.

 أضافت الوزارة - في بيان - أن السلطات تواصل تعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجيستية الضرورية، إضافة إلى تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، فيما تشهد مختلف البنيات الصحية بالمناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة.

 

وفقًا للبيان، أكدت وزارة الداخلية أن عملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس، وتتم في ظروف جيدة، موجهة تحية اعتزاز وتقدير للسكان على الحس الوطني العالي والتضامن الكبير من أجل تجاوز آثار الزلزال ودعم الجهود المبذولة.

 

 كان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش، وأعقبته هزات ارتدادية، ألحقت أضرارًا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية، وتسبب الزلزال بأضرار مادية جسيمة.

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