طقس الأقصر.. الحرارة تسجل 45 ونشاط متفاوت للرياح

تشهد محافظة الأقصر اليوم السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 45، مع هبوب رياح متفاوتة على أنحاء المدينة بشكل متقطع، تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد على أن يشهد اليوم انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة وتحسن نسبى في الطقس بأنحاء الجمهورية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت طقس هذا الأسبوع، ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وأكدت الهيئة في بيان أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



ومن المتوقع تكون الشبورة المائية (من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 7 صباحًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

اما عن طقس الأحد، فمن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.