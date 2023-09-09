بدون رتوش

السبت 09/سبتمبر/2023 - 07:59 م 9/9/2023 7:59:27 PM

إنه محمد صلاح العملة النادرة فى الكرة الحديثة، نجم مصر وفريق ليفربول الانجليزى. جرت الإشادة بما يحققه من أهداف وأرقام فى كل جولة فى الدورى الانجليزى مع الريدز. إنه اللاعب الذكى، حركته داخل الملعب مبهرة. ليس مهاجمًا ولكنه دائما فى منطقة الوسط والمساحات الواسعة. يعرف أين يتجه وأين يتواجد. ولكونه يوصف بالعملة النادرة رفض نادى ليفربول عرضا قيمته 150 مليون جنيه استرلينى (حوالى 190 مليون دولار) مقابل انتقاله إلى صفوف نادى الاتحاد بالدورى السعودى للمحترفين. أعيدت المحاولة وتم رفع قيمة العقد المطروح إلى 252 مليون دولار لإدارة الريدز، بخلاف الراتب الأسبوعى لصلاح ويقدر بنحو مليونين ونصف مليون جنيه استرلينى، وهو ما جعله اللاعب الأعلى أجرا فى العالم. ولكن حتى الآن لم يحسم النادى الانجليزى الأمر. بيد أنه ما زال يصر على أن الفرعون العالمى ليس للبيع، وأن هذا هو قوله النهائى فى هذا الصدد.

كان محمد صلاح قد وقع عقدا جديدا مع نادى ليفربول فى الصيف الماضى مدته ثلاث سنوات ينتهى فى يونيو 2025. وفى الأسبوع الماضى قال «يورغن كلوب» المدير الفنى لليفربول: (إن صلاح ملتزم بنسبة 100% إزاء ناديه الإنجليزى، وإن صلاح ليس للبيع، وهذا هو الموقف النهائى).ولقد عرض عليه الانتقال إلى نادى الاتحاد السعودى إلا أن وكيل أعماله نفى فى وقت سابق ما تردد حول انتقال اللاعب المصرى للعب فى الدورى السعودى للمحترفين، وقال:( إن صلاح لا يزال ملتزما إزاء ليفربول. ولو كنا نفكر فى مغادرة ليفربول هذا العام لما قمنا بتجديد العقد فى الصيف الماضى).

كان الدورى السعودى قد اجتذب عددا من ألمع نجوم كرة القدم العالميين منذ انضمام النجم البرتغالى «كريستيانو رونالدو» الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات إلى نادى النصر السعودى قادما من مانشستر يونايتد فى يناير الماضى. كما ضم الاتحاد السعودى كلا من المهاجم الفرنسى «كريم بنزيما» الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، البرازيلي» فابينيو»، والفرنسى»نغولو كانتى» مدافع الوسط السابق لدى تشيلسى، إضافة إلى المهاجم البرتغالى «نونو سانتو» الذى تولى فى السابق تدريب «توتنهام هوتسبر»، «وولفر هامبتون». كما انتقل أيضا للعب فى السعودية كل من الجزائرى «رياض محرز»، الصربى «سيرجى سافيتش»، والسنغالى»ساديو مانى»، والبرتغالى «روبن نيفيز»، والفرنسى «آلان ساينت ماكسيمين».

ويظل «محمد صلاح متفردا بالكثير من النجاحات، فلقد شارك فى المباريات الثلاث التى لعبها ليفربول بهذا الموسم، حيث حقق النادى فوزين على حساب كل من «بورنموث»، و» نيوكاسل يونايتد»، فيما اكتفى بالتعامل مع «تشيلسي». وأحرز صلاح هدفا، وصنع اثنين آخرين لليفربول فى المباريات الثلاث. وبذلك يكون قد أحرز 187 هدفا، وصنع 76 هدفا آخر فى 308 مباريات شارك فيها بين صفوف ليفربول منذ أن انضم إليه قادما من روما الإيطالى فى 2017. حقق صلاح مع ليفربول بطولات دورى أبطال أوروبا، والدورى الانجليزى الممتاز، وكأس الاتحاد الانجليزى، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبى. كما فاز منفردا أو متقاسما بجائزة الحذاء الذهبى فى الدورى الانجليزى الممتاز ثلاث مرات، كما حاز محمد صلاح لقب أفضل لاعب فى إنجلترا مرتين. ولهذا ظفر عن حق بلقب العملة النادرة فى الكرة الحديثة اليوم.