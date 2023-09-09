تصفيات أمم أوروبا .. تعادل إيجابي بين إنجلترا وأوكرانيا في الشوط الأول

نجح منتخب انجلترا في التعادل مع نظيره منتخب أوكرانيا بهدف لكل منتخب، في المواجهة الجارية بين الطرفين على ملعب ستاد مونيسييال، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة بـ تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

اقرأ ايضًا ..

تعادل مثير بين انجلترا وأوكرانيا

وسجل هدف اوكرانيا الوحيد اللاعب اليكساندرو زينشينكو في الدقيقة 26 من الشوط الأول، كما سجل اللاعب كايل والكر هدف منتخب انجلترا في الدقيقة 41، خلال الشوط الذي شهد بطاقتين صفراء يواقع واحجد على كل منتخب.

وبالرغم من سيطرة منتخب انجلترا على مجريات الشوط الاول لكنه لم ينجح في فرض السيطرة الكاملة وحسم اللقاء ليفاجئه المنتخب الأوكراني ويعزز تواجده في وصافة المجموعه الثالثة من تصفيات أمم إوروبا إذا انتهت المباراة بتلك النتيجة.

تضم المجموعة الثالثة كل من منتخبات انجلترا وأووكرانيا وإيطاليا وشمال مقدونيا ومنتخب مالطة، ويحتل الإنجليزي المركز الأول برصيد 13 نقطة وياتي الاوكراني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم منتخب إيطاليا بـ 3 نقاط بالتساوي مع مقدونيا.