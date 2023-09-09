ساندرا الصادق وندي عوض تشاركان فى كأس التحدي لـ الجمباز بباريس

تستعد لاعبتا منتخب مصر للعبة الجمباز الفني ساندرا الصادق وندي عوض للمشاركة فى بطولة كأس التحدي فى باريس خلال الفترة من 15 حتي 17 سبتمبر.

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ساندرا الصادق وندي عوض يشاركا فى كأس التحدي للجمباز

وتعتبر البطولة تجربة تحضيرية للصالة المغطاة لدولة فرنسا استعدادا لإستضافة منافسات الجمباز فى أولمبياد باريس 2024

يقود منتخب مصر للجمباز المدربة سلمي السعيد والمدربة جينيس ديفيد ومعهم الحكمة رضوي الجوهري

وتاتي البطولة ضمن خطة الأعداد ساندرا الصادق للمشاركة فى بطولة العالم بلجيكا 2023

ويقوم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين بوضع برنامج إعداد خاص للاعبة ساندرا الصادق لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني وصاحبة المركز الثاني والميدالية الفضية فى منافسات الفرق لبطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرا بجنوب أفريقيا والتأهل إلى كأس العالم فى بلجيكا سبتمبر المقبل

ساندرا الصادق حكاية لاعبة أمريكية أصرت تلعب باسم مصر وأن تعامل على أنها مصرية، وأن تسعى للاحتفاظ بهويتها وجنسيتها وجواز سفرها المصري. عادت ساندرا إلي البيت الكبير مصر من خلال بوابة اتحاد الجمباز الذي رفع شعار عودة الطيور المهاجرة. حيث نجح إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فى التواصل مع اللاعبة لتعود إلي تمثيل منتخب مصر للجمباز الفني وتفضيله عن الانضمام إلى المنتخب الأمريكي.

ومن جانبها قالت ساندرا إنها حققت حلم طفولتها بالعودة من جديد إلي مصر واللعب تحت علمها بعد ٢٣ سنة قضتها فى أمريكا.

وأضافت ساندرا أن هناك من يسعى إلى أن يتواجد بهويته الحقيقية وهناك من يقرر أن يهرب بهويته الحقيقية وفي كلا الأحوال التاريخ يسجل خطواتك ولا تستطيع أي هزيمة أو انتصار أن تمحو ما يكتبه التاريخ.