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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الإفراج عن الملحن المتجاوز ونقابة القراء تحدد مصيره خلال يومين

الملحن أحمد حجازي
الملحن أحمد حجازي

علق الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء ومحفظي القرآن الكريم، على اعتذار الملحن أحمد حجازي عقب تلاوته لـ القرآن الكريم على أنغام العود، معقبًا: “اتصل أحمد حجازي بي منذ يومين بعد القبض عليه والإفراج عنه وأخبرني بتقديم الاعتذار لي، وأخبرته أن الاعتذار للقرآن والمسلمين”.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن نقابة القراء ستعقد اجتماع للبت في اعتذار الملحن أحمد حجازي، وذلك بعد تقديمه الاعتذار بصورة رسمية.

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نقيب القراء يهاجم الملحن أحمد حجازي قارئ القرآن على أنغام العود (فيديو)

وتابع: لا توجد لدي ضغينة بصورة نهائية تجاه الملحن أحمد حجازي، واعتذاره مقبول، فالله يقبل التوبة عند عباده.

شاهد الفيديو..

وكان الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء القرآن الكريم، هاجم الملحن أحمد حجازي صاحب واقعة تلاوة القرآن الكريم على أنغام العود، قائلا: "يا أخي اتقي الله، كتاب الله يهز الأرض والسماوات ولن نتسامح في التهكم على كتاب الله".

وأضاف أن مصر عملت الدنيا كيف يقرأ القرآن مجودا ومرتلا منذ أيام الشيخ محمد رفعت وعبد الباسط عبد الصمد وغيرهم.  

وأوضح أن القرآن نُزل من عند الله بموسيقى ربانية، وهي علم التجويد، بحركاته وسكناته، مشيرا إلى أنه جرى تكليف المستشار القانوني للنقابة حاتم مقلد لتقديم بلاغا ضده وضد من يحذو حذوه. 

رسالة شديدة اللهجة لكل من يتجرأ على القرآن

ووجه نقيب قراء القرآن الكريم، رسالة شديدة اللهجة لكل من يتجرأ على كتاب الله بهذا الشكل المهين، سواء كان شيخا أو غيره، موضحا: “لن نقبل بقراءة القرآن دون مراعاة أحكام التجويد، وسنتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين”.

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه ملحن يدعى أحمد حجازي، يقوم بقراءة القرآن على أنغام العود برفقة منشدين وقراء، بزعم تدريبهم على المقامات. 

وأثار الفيديو غضبًا واسعًا وسط مطالب بالتحقيق مع الملحن بتهمة الإساءة للقرآن الكريم وتدنيسه.

 

 

 

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