تجهيز 10 عرائس من المستحقين بأجهزة كهربائية بالشرقية

نظمت اليوم السبت، مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، فعالية لتسليم تجهيز عدد 10 عرائس من الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة الشرقية .

جاء ذلك بديوان عام محافظة الشرقية فى مدينة الزقازيق، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى يوم 9 من شهر سبتمبر والذى يوافق وقفة الزعيم احمد عرابى أمام الخديوى توفيق .

شملت الأجهزة المُسلمة للعرائس، ثلاجة وغسالة، للمستحقين الذين تم اختيارهم بناءًا على بيان بحث إجتماعى لكل حالة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية .

وقال أحمد زكى ممثل مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، اليوم يوافق العيد القومى لمحافظة الشرقية، فقمنا فى مؤسسة العربى بإختيار 10 حالات من الأولى بالرعاية عن طريق مديرية التضامن الاجتماعى واجرينا بحث اجتماعى لهم واتضح انهم من المستحقين والأيتام .

وأضاف «زكى»، قدمت مؤسسة العربى لتنمية المجتمع اليوم عدد 10 ثلاجات و10 غسالات، على أن يتم كل عروس ثلاجة وغسالة من الـ 10 عرائيس المستحقين بالمحافظة .

وأوضح ممثل مؤسسة العربى، أن المؤسسة تقوم فى الشرقية بتكريم الأمهات المثاليات وتوزيع عينية وكفالات شهرية بالإضافة لتجهيز العرائس من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين .